Тверской доктор культорологии Вячеслав Воробьев стал лауреатом международной премии

Императорское Православное Палестинское Общество подвело итоги конкурса на присуждение имени Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения». Лауреатом конкурса стал профессор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, доктор культурологии Вячеслав Воробьев.

В этом году претенденты на соискание Премий прошли тщательный отбор по вкладу участника или коллектива в развитие патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодежи. В числе претендентов были участники из республики Северная Македония, Ливана и Сирии.

Значимый вклад Вячеслава Михайловича в сохранение и популяризацию наследия Верхневолжья подчеркнул Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с краеведом 28 октября этого года.

«Ваши исследования знакомят жителей страны и области с выдающимся прошлым тверского края. Особенно это важно для нашего подрастающего поколения, молодежи, которая должна знать и понимать, на какой земле она выросла. История также открывает новые возможности для развития туристского потенциала», – отметил Губернатор.

Одним из проектов Вячеслава Воробьева стало издание школьного учебника «История Тверского края». Он реализуется по инициативе главы региона. В2019 году вышла первая часть для учеников 6-7 классов под редакцией Вячеслава Воробьева тиражом 28 тыс. экземпляров. Пособия переданы в общеобразовательные учреждения области.

Сейчас ведется работа по выпуску учебников для 8-9 классов. Подготовку рукописи второй части планируется завершить к апрелю 2021 года и издать к началу нового учебного года. Также в планах – издание третьей части для учеников старших классов. Презентацию новой линейки учебников «История тверского края» планируется провести в декабре 2020 года и приурочить ее к 5 декабря – Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

Пресс-служба Правительства Тверской области