На расчистке от снега региональных автодорог Тверской области работает 185 единиц техники

С вечера 18 ноября после прошедшего снегопада подрядные организации Тверской области расчищают дороги регионального и межмуниципального значения. В уборке снега и обработке трасс противогололедными материалами задействовано 185 единиц техники, израсходовано 3500 кубических метров песчано-соляной смеси.

В Тверской области в 2020 году продолжается масштабная работа по приведению автодорог в нормативное состояние, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Игорь Руденя считает – не меньшее внимание необходимо уделять качественному содержанию трасс.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области работает круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах можно сообщать по телефонам 34-56-54 или 8-910-649-84-56.

По сообщению Тверского гидрометцентра, 19-20 ноября 2020 года на территории Тверской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление юго-западного ветра, отдельными порывами 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Водителей просят быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Справочно: региональные автодороги переведены на зимнее содержание с 9 ноября 2020 года. В рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Пресс-служба Правительства Тверской области