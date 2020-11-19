Бренд «Мука Верхневолжья» заявлен на национальный конкурс «Вкусы России»

На Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» от Тверской области заявлен бренд «Мука Верхневолжья». Проголосовать за него и другие тверские бренды можно, начиная с сегодняшнего дня, 19 ноября, на сайте https://russiantastes.ru/

Бренд «Мука Верхневолжья» на конкурсе представляет ОАО «Мелькомбинат», который является старейшим предприятием отрасли. История головного предприятия по производству муки в Верхневолжье начинается с 1879 года, когда тверские купцы братья Коняевы приступили к строительству каменной паровой мельницы на берегу Волги. Проект по ее возведению утвердил государь император Александр II 28 ноября. Именно этот день считается днем основания мукомольного производства.

На момент строительства мельница представляла собой лучшее мукомольное производство в губернии по сбережению человеческой силы и топлива. За тридцать лет работы предприятие получило пять золотых медалей, причем четыре из них – на международных ярмарках. Производство муки постоянно увеличивалось: если в 1880 году перерабатывалось 450 тонн зерна, то через пятнадцать лет, в 1895 г. – уже в 60 раз больше - 27 тыс. тонн.

Мельница продолжала работать даже в самые трудные годы гражданской войны и всеобщей разрухи – таковы были ее надежность и потенциал, заложенные создателями.

Кроме бренда «Мука Верхневолжья» на Первый национальный конкурс региональных брендов от Тверской области заявлены «Сыры Верхневолжья», «Пожарские котлеты», «Вода Верхневолжья», «Вода Кашинская», «Лимонад Верхневолжья», «Ветчина Верхневолжья», «Хлеб Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Квас Верхневолжья», «Морс Верхневолжья», «Мармелад Верхневолжья», «Макароны Верхневолжья», «Сушка тверская» и «Баранка тверская».

Пресс-служба Правительства Тверской области