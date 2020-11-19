КОРОНАВИРУС: В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА СУТКИ - 11 ЗАРАЖЕНИЙ

posted by Максим Малахов on чт, 11/19/2020 - 11:26

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

19 ноября 2020 г.

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7753  заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки  179 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 308 124, в том числе за последние сутки их проведено  3972.

         Всего в настоящее время в регионе подтверждено 12947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4835 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

359 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 4211    

 

Конаковский район 887

 

Ржев 875

 

Кимры 764

 

Торжок 603

 

Калининский район 597

 

Вышневолоцкий городской округ 580

 

Лихославльский район 365

 

Торопецкий район 354

 

Нелидовский городской округ 331

 

Осташковский городской округ 329

 

Максатихинский район 250

 

Бологовский район  245

 

Кашинский городской округ 228

 

Бежецкий район 193

 

Старицкий район 191

 

Оленинский муниципальный округ 163

 

Западнодвинский муниципальный округ 140

 

Торжокский район 140

 

Калязинский район 137

 

Зубцовский район 128

 

Рамешковский район 123

 

Ржевский район 112

 

Андреапольский муниципальный округ 109

 

Весьегонский муниципальный округ 102

 

Кимрский район 99

 

Спировский район 93

 

Кувшиновский район 85

 

Кесовогорский район 76

 

Селижаровский район 74

 

Фировский район 50

 

Жарковский район 47

 

Краснохолмский район 47

 

Лесной муниципальный округ 45

 

Сонковский район 41

 

Пеновский муниципальный округ 31

 

Бельский район 26

 

ЗАТО Озёрный 26

 

Сандовский муниципальный округ 20

 

Молоковский район 18

 

Удомельский городской округ 14

 

         В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

         Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

         До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

         В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области