КОРОНАВИРУС: В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА СУТКИ - 11 ЗАРАЖЕНИЙ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
19 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7753 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 179 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 308 124, в том числе за последние сутки их проведено 3972.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 12947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4835 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
359 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 4211
Конаковский район 887
Ржев 875
Кимры 764
Торжок 603
Калининский район 597
Вышневолоцкий городской округ 580
Лихославльский район 365
Торопецкий район 354
Нелидовский городской округ 331
Осташковский городской округ 329
Максатихинский район 250
Бологовский район 245
Кашинский городской округ 228
Бежецкий район 193
Старицкий район 191
Оленинский муниципальный округ 163
Западнодвинский муниципальный округ 140
Торжокский район 140
Калязинский район 137
Зубцовский район 128
Рамешковский район 123
Ржевский район 112
Андреапольский муниципальный округ 109
Весьегонский муниципальный округ 102
Кимрский район 99
Спировский район 93
Кувшиновский район 85
Кесовогорский район 76
Селижаровский район 74
Фировский район 50
Жарковский район 47
Краснохолмский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Сонковский район 41
Пеновский муниципальный округ 31
Бельский район 26
ЗАТО Озёрный 26
Сандовский муниципальный округ 20
Молоковский район 18
Удомельский городской округ 14
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области