КОРОНАВИРУС: В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА СУТКИ - 11 ЗАРАЖЕНИЙ

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

19 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7753 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 179 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 308 124, в том числе за последние сутки их проведено 3972.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 12947 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4835 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

359 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 4211

Конаковский район 887

Ржев 875

Кимры 764

Торжок 603

Калининский район 597

Вышневолоцкий городской округ 580

Лихославльский район 365

Торопецкий район 354

Нелидовский городской округ 331

Осташковский городской округ 329

Максатихинский район 250

Бологовский район 245

Кашинский городской округ 228

Бежецкий район 193

Старицкий район 191

Оленинский муниципальный округ 163

Западнодвинский муниципальный округ 140

Торжокский район 140

Калязинский район 137

Зубцовский район 128

Рамешковский район 123

Ржевский район 112

Андреапольский муниципальный округ 109

Весьегонский муниципальный округ 102

Кимрский район 99

Спировский район 93

Кувшиновский район 85

Кесовогорский район 76

Селижаровский район 74

Фировский район 50

Жарковский район 47

Краснохолмский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Сонковский район 41

Пеновский муниципальный округ 31

Бельский район 26

ЗАТО Озёрный 26

Сандовский муниципальный округ 20

Молоковский район 18

Удомельский городской округ 14

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области