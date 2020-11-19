Инженерную инфраструктуру для тепличного комплекса в моногороде Кувшиново Тверской области построят при поддержке региона

В Тверской области на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта по созданию тепличного комплекса в моногороде Кувшиново,из бюджета региона направят 33,9 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Создание на монотерриториях новых предприятий, рабочих мест, комфортной среды – важное направление развития экономики и промышленности региона.

«В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей – средства Фондаразвития моногородов, 33,9 млн рублей –консолидированного бюджета Тверской области. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса «Кувшиновский».

Инновационный тепличный комплекс «Кувшиновский» станет одним из крупнейших предприятий района. Его площадь составит 15 га, производственная мощность – до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), а также салат и зеленые культуры.

Будет создано порядка 70 новых рабочих мест. Также инвестпроект поможет привлечь в экономику моногорода порядка 1,2 млрд рублей инвестиций.

Строительство тепличного комплекса ведется с использованием мер поддержки государственной корпорацииразвития ВЭБ.РФ.Тверская область активно работает с Фондом развития моногородов, который создан госкорпорацией дляразвития российских монотерриторий.

Пресс-служба Правительства Тверской области