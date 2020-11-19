В Тверской области состоялось пленарное заседание конференции «Пастырь добрый»

18 ноября прошёл основной день работы XVII Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый». В этом году главная тема форума - «Роль личности Александра Невского в историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и поколений». В 2020 году конференция проводится в онлайн - режиме.

«Не сомневаюсь, что конференция на земле Верхневолжья, с которой тесно связан земной путь Александра Невского, станет ярким событием в культурно-образовательной сфере, откроет новые возможности для воспитания и нравственного просвещения молодежи», – отметил Губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе участникам и организаторам мероприятия.

Сегодня прошло пленарное заседание, в рамках которого прозвучали доклады по трём темам: «Патриарх Московский и всея России Тихон и святой благоверный князь Александр Невский – хранители православной веры», «Великие князья всея Руси: Александр Невский и Михаил Тверской», а также «Святой Александр Невский как эталон воспитания личности и подрастающего поколения».

Также была организована работа круглых столов. Участники обсудили роль Александра Невского в военной истории России и Тверского края, преемственность духовно-нравственных традиций в воспитании подрастающего поколения и другие.

Жизнь Александра Невского была тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. Именно на тверской земле,в Торопце,в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

Пресс-служба Правительства Тверской области