В Тверской области против гриппа привито более 442 тысяч человек

Проведение вакцинальной кампании против гриппа среди населения из групп риска обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое сегодня, 18 ноября, провел Губернатор Игорь Руденя.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области в регионе не зарегистрировано случаев гриппа. Это связано, в том числе, с вакцинальной компанией, которая стартовала в Верхневолжье с 1 сентября. Против гриппа привито свыше 442 тысяч человек, в том числе более 116 тысяч детей. Игорь Руденя отметил, что к прививочной кампании важно привлечь как можно больше жителей Верхневолжья, входящих в группу риска. Это, прежде всего, граждане старше 60 лет, а также школьники и студенты.

В настоящее время в регионе имеется достаточное количество вакцины против гриппа. Вакцинация проводится как в прививочных кабинетах медицинских организаций, так и посредством работы выездных прививочных бригад. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, их работа должна внести существенный вклад в профилактику гриппа в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на системообразующих предприятиях региона и в труднодоступных населенных пунктах.

Также на заседании обсудили закупку для учреждений здравоохранения медицинского оборудования и машин скорой помощи.

При федеральной поддержке в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф, предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы. Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для центральных районных больниц.

Всего в Тверской области для лечения коронавирусных больных развернуто 1736 коек. Инфекционные госпитали действуют на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6, детской областной больницы, а также в Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области