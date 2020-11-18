Инженерную инфраструктуру для тепличного комплекса в моногороде Кувшиново Тверской области построят при поддержке региона

В Тверской области на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта по созданию тепличного комплекса в моногороде Кувшиново, из бюджета региона направят 33,9 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Создание на монотерриториях новых предприятий, рабочих мест, комфортной среды – важное направление развития экономики и промышленности региона.

«В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей – средства Фонда развития моногородов, 33,9 млн рублей – консолидированного бюджета Тверской области. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса «Кувшиновский».

Инновационный тепличный комплекс «Кувшиновский» станет одним из крупнейших предприятий района. Его площадь составит 15 га, производственная мощность – до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), а также салат и зеленые культуры.

Будет создано порядка 70 новых рабочих мест. Также инвестпроект поможет привлечь в экономику моногорода порядка 1,2 млрд рублей инвестиций.

Строительство тепличного комплекса ведется с использованием мер поддержки государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Тверская область активно работает с Фондом развития моногородов, который создан госкорпорацией для развития российских монотерриторий.

Пресс-служба Правительства Тверской области