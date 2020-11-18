СельхозпредприятияТверской области получат дополнительную поддержку из регионального бюджета

На поддержку ряда направлений сельского хозяйства Верхневолжья дополнительно направят 42,2 млн рублей из областного бюджета. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел 17 ноября Губернатор Игорь Руденя.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий», – считает Игорь Руденя.

27,8 млн рублей направят на новое направление поддержки – развитие производства зерновых и зернобобовых культур. Получателями выплат станут 25 хозяйств из 11 муниципальных образований региона.

Дополнительные средства из областного бюджета в размере 14,3 млн рублей сельхозпроизводители получат также на возмещение затрат на племенное маточное поголовье крупного рогатого скота, на приобретение племенного молодняка, а также поддержку элитного семеноводства. Общая сумма выплат по этим направлениям составит более 283,8 млн рублей. Поддержка будет оказана 97 производителям.

Кроме того, научным и образовательным организациям сферы АПКбудет оказанагрантовая поддержка напроизводство и реализацию сельскохозяйственной продукции. Средства направят Тверской сельскохозяйственной академии, Всероссийскому научно-исследовательскому институту мелиорированных земель, а также Федеральному научному центру лубяных культур. Всего по этому направлению будет выделено более 1,5 млн рублей.

Предполагается, что поддержку сельхозтоваров производители Тверской области смогут получить до 20 декабря текущего года.



Пресс-служба Правительства Тверской области