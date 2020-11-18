В Тверской области введены новые меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров

Предприниматели, занимающиеся производством и продажей подакцизных товаров, могут воспользоваться новой меры поддержки для бизнеса. Поддержку в виде льготных займов могут получить кафе и рестораны. Новая мера поддержки особенно актуальна в период распространения коронавирусной инфекции

«Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе», — считает Игорь Руденя.

Данная мера поддержки позволит оказывать помощь малому бизнесу, который из-за работы с подакцизными товарами не мог ранее ее получить. К их числу относятся не только алкогольная и табачная продукции, но имашинные масла, лекарства, бытовая химия, ветеринарные препараты и многое другое.

Для компаний, занимающихся производством и продажей подакцизных товаров, в рамках государственной поддержки бизнеса Фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставляет займы по самым низким процентным ставкам. В настоящее время ставка не превышает 4,25% годовых, в то время как средняя ставка в банках - около 11%. Сумма займов - от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

Кроме того, данные организации могут воспользоваться всеми мерами поддержки центра «Мой бизнес», в числе которых софинансирование рекламных кампаний, оплата участия в выставках, сертификация и выход на экспорт, а также поручительство, предоставляемое Фондом содействия предпринимательству.

Получить консультацию специалистов Фонда содействия предпринимательству можно по телефону (4822) 78-78-58, на сайте fondtver.ru или в центре «Мой бизнес» (г. Тверь, проспект Победы, 14).

Пресс-служба Правительства Тверской области