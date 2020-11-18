В Верхневолжье увеличат областной резерв материально-технических ресурсов для ЖКХ

В Верхневолжье увеличат областной резерв материально-технических ресурсов для оперативного устраненияаварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. На закупку дополнительных труб и наносного оборудования направят 6,4 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 17 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области благодаря принимаемым мерам уменьшается количество технологических нарушений в работе объектов теплоэнергетического комплекса. В осенне-зимний период 2019-2020 годов по сравнению с сезоном 2017-2018 годов этот показатель снизился на 10%.

«Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса втверском регионе, которая позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий и сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях.Для сохранения этой тенденции необходимо и в будущем обеспечивать своевременное проведение работ и качество подготовки к отопительному периоду», - считает Игорь Руденя.

Всего в 2020 году на закупку оборудования для формирования резерва материально-технических ресурсов, необходимых для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы, было предусмотрено свыше 22,5 млн рублей. В данный момент все плановые закупки произведены в полном объёме. По результатам проведения конкурентных процедур сложилась экономия бюджетных средств. Благодаря этому будет приобретено дополнительно порядка 300 единиц стальных электросварных труб разного диаметра и 59 единиц насосного оборудования различных технических характеристик.

В Тверской области к началу нового отопительного сезона 2020-2021 годов проведена подготовка 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

В текущем году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета было выделено порядка 575 млн рублей. В план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области