Для учреждений здравоохранения Тверской области закупят машины скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование

В Тверской области закупят автомобили скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения региона. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 17 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Из федерального бюджета Тверской области предоставлено более 80,3 млн рублей на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Игорь Руденя поручил региональному Минздраву подготовить обоснованные предложения по распределению федеральных средств.

При федеральной поддержке в Ржевскую центральную районную больницу планируется приобрести компьютерный томограф на 160 срезов для диагностики пневмоний, в том числе вызванных коронавирусом.

Предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, развернутых в регионе, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для Детской областной клинической больницы приобретут утилизатор отходов, для ОКБ и областного клинического лечебно-реабилитационного центра – прикроватные мониторы.

Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для центральных районных больниц. На эти цели направят свыше 24 млн рублей бюджетных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области