270 школ Тверской области стали участниками проекта по сбору батареек для их дальнейшей утилизации

Второй год подряд в Тверской области реализуется масштабный экологический проект «Сдай батарейки с компанией Duracell». Договоренности с «Duracell Russia» о создании в регионе пунктов по сбору батареек для их дальнейшей утилизации достигнуты Правительством Тверской области на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи.

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты важным направлением экологического просвещения и воспитания жителей Тверской области, детей и молодежи.

Организатором проекта по сдаче батареек в Верхневолжье стал региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство».

В 2019 году к акции подключилось более 140 школ из Твери и 22 районов области. В итоге на утилизацию в Национальную экологическую компанию было отправлено около 5 тонн батареек.

В этом году при поддержке Министерства образования Тверской области увеличилось число участников проекта – теперь это более 270 школ. В учреждения были направлены специальные контейнеры для сбора батареек. Традиционно к акции подключились все школы Твери. Большую активность также проявили школьники Ржевского, Конаковского районов, Вышневолоцкого городского округа, города Кимры.

Так, в Становской школе Ржевского района к акции «Батарейки могут быть переработаны» присоединились учащиеся с 1-го по 11-й классы. Самыми активными стали ученики 1, 2 и 6 классов. Всего ребята собрали 576 батареек – это более 8 кг.

Напоминаем – любая неутилизированная батарейка представляет угрозу для окружающей среды. За время своего разложения – а оно достигает 100 лет – один элемент питания способен загрязнить около 20 квадратных метров земли. Элементы питания включают в себя такие опасные вещества, как магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий.

Те же самые вещества, извлеченные в процессе утилизации, становятся ценными вторичными ресурсами, которые используются при производстве источников тока, в пиротехнике, медицине, химической промышленности. При этом эффективность утилизации батареек очень высокая – 94,4%. Из 1 000 кг батареек извлекается 944 кг полезных материалов: железа – 19,8%, цинка – 14,2%, марганца – 35,7%, графита – 8,7% и электролита 21,6%.

Пресс-служба Правительства Тверской области