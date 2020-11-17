В Тверской области сохранен минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах

В Тверской области в 2020-2021 годах на уровне 2019-го сохранен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирных домах. Это значение не меняется в регионе с 2014 года. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Тверской области 17 ноября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области установлен дифференцированный размер взноса в зависимости от степени благоустройства жилого помещения. Он составляет 7,7 руб. в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещениядля жителей многоквартирных домов, оснащенных лифтами; 5,6 руб. – для граждан, проживающих в домах без лифтов; 4,4 руб. – для жителей неблагоустроенных домов.

В Тверской области пожилым гражданам компенсируют средства, потраченные на уплату взноса за капитальный ремонт. Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления социальной поддержки граждан пожилого возраста, а также соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Тверской области.

Возвратить средства могут несколько категорий граждан:

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп в возрасте после 70 лет (в размере 50%);

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп старше 80 лет (в размере 100%).



Пресс-служба Правительства Тверской области