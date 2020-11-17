Врачи областной клинической больницы консультируют медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с COVID-19

В Верхневолжьена базе Областной клинической больницы действует дистанционный координационный центр по сопровождению медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе. За 4 дня работы специалисты центра ужепровели15 консультаций.

Губернатор Игорь Руденя в условиях пандемии коронавирусапоставил задачу обеспечить оказание эффективной медицинской помощи заболевшим жителям региона независимо от места проживания.

Методическую помощь в центре при ОКБ могут получить участковые терапевты, фельдшеры, специалисты офисов врачей общей практики. Сотрудники консультационного центра – опытные медики областной больницы – оказывают помощь коллегам первичного звена в выборе наиболее адекватной терапии для конкретного пациента. Дают рекомендации для своевременного направления на КТ-диагностику, при необходимости – на стационарное лечение. В сложных случаях врачи-терапевты консультируются с врачами-пульмонологами инфекционных госпиталей.

Благодаря работе центра уже в первый день удалось скорректировать тактику лечения жителяРамешковского района. После обращения участкового терапевта в дистанционный координационный центр, анализа данных о состоянии пациента он был незамедлительно направлен на КТ-диагностику, по результатам которойбольного оперативно госпитализировали в инфекционный госпиталь.

В настоящее время рассматривается вопрос о закупке центральными районными больницами мобильных телефонов для сотрудников участковой службы, что позволит получать консультации еще более оперативно – непосредственно на дому у пациентов.

Областная клиническая больница является ведущим учреждением здравоохранения региона. На прошлой неделе в рамках обмена профессиональным опытом в ОКБ и других инфекционных госпиталях Верхневолжья работала бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Специалисты федерального исследовательского центра отметили профессионализм и слаженную работу тверских медиков.

«Работа в области поставлена на очень высоком уровне, четко отработаны все рекомендации, которым следуют профильные специалисты. Особо впечатляет маршрутизация заболевших – как происходит установление сложных пациентов, как быстро их перенаправляют, подключают к ИВЛ. Это очень четкая и слаженная работа», – отметила по итогам посещения тверских больниц врач анестезиолог-реаниматолог Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Мария Орешкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области