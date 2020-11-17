В Тверской области с 2021 года будет увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов

В 2021 году размер патента для трудовых мигрантов в Тверской области будет увеличена до 5805 рублей. Решение принято 17 ноября на заседании Президиума Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов на территории региона составляет 5327 рублей.

«Перед Правительством Тверской области стоит важная задача – синхронизировать возмещение трудовых сил: те рабочие места, которые освобождают мигранты, необходимо предоставлять жителям Верхневолжья, тем самым сокращая безработицу среди населения в регионе», – отметил Игорь Руденя.

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области начала расти с приходом Губернатора Игоря Рудени. В 2015 году его можно было приобрести за 3000 рублей. Сейчас по темпам роста стоимости патента Верхневолжье занимает первое место в Центральном федеральном округе.

Глава региона в числе первоочередных задач на рынке труда обозначил борьбу с нелегальной трудовой миграцией. В регионе введён запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.

Благодаря принятым мерам, за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено более 9 тыс. рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.

Пресс-служба Правительства Тверской области