Лесной фонд Тверской области увеличится более чем на 2200 гектаров

На заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос о расширениирегионального лесного фонда.

Более 2264гектаров земель сельхозназначенияв Западнодвинском и Весьегонском муниципальных округах, а также в Рамешковском, Фировском, Ржевском и Торопецком районах переведут в Гослесфонд.Этитерритории покрыты лесом и непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Перевод участков в лесной фонд позволит повысить контроль за ресурсами, предотвратить незаконные рубки леса, считает Губернатор Игорь Руденя.

Уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности – приоритетные направления в сфере лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Верхневолжья.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.Верхневолжье занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам воспроизводства лесов. В 2019 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 9,3 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области