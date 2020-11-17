Правительство Российской Федерации направит Тверской области более 600млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Более 600 млн рублей распределено Тверской области на продолжение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Всего на ежемесячные пособия в субъекты страны дополнительно направлено более 61,8 млрд рублей.

«Для нашего региона улучшение демографических показателей является самой главной задачей и стратегической целью долгосрочного развития. Такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным перед всеми субъектами страны», – считает Игорь Руденя.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года для поддержки российских семей. Размер выплаты на детей этой возрастной категории в текущем году составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года, это 10979,60 рублей.

Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области. Все остальные документы и сведения для предоставления выплаты обеспечиваются учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействии. Для этого необходимо определенное время.

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» финансовая поддержка при рождении детей оказывается по 14 направлениям.Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, многодетных мам и пап. В частности, по инициативе Губернатора Игоря Рудени школьники с 1 по 5 классы из многодетных семей обеспечиваются школьной формой. Также в области введены выплаты на детей от 16 до 18 лет.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».



Пресс-служба Правительства Тверской области