В Тверской области проходит научно-практическая конференция «Пастырь добрый»

17 ноября начала свою работу XVII Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый». В этом году главная тема форума - «Роль личности Александра Невского в историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и поколений». Организаторов и участников мероприятия поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В 2020 году тема проекта связана с именем святого благоверного князя Александра Невского – выдающегося государственного деятеля, защитника русской земли и православной веры, с юных лет посвятившего себя Богу и Отечеству. Не сомневаюсь, что конференция на земле Верхневолжья, с которой тесно связан земной путь Александра Невского, станет ярким событием в культурно-образовательной сфере, откроет новые возможности для воспитания и нравственного просвещения молодежи», – отмечено в приветственном адресе от Игоря Рудени.

В 2020 году конференция проводится в онлайн режиме. Первым мероприятием станет учительский семинар «Связь времен и поколений: святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству». На пленарном заседании будут представлены доклады, связанные с формированием патриотических базовых ценностей у школьников, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Будут работать несколько круглых столов – «Родословная Александра Невского – семейный образец святости», «Значение урока «Святые заступники Руси» для развития личности ребенка», «Патриотизм. Воспитание молодого поколения на исторических традициях прошлого и современного опыта», «Краеведение как основа гражданско-патриотического воспитания» и другие.

18 ноября – основной день работы XVII Торопецкой Свято-Тихоновской конференции «Пастырь добрый». Основными темами пленарного заседания станут «Великие князья всея Руси: Александр Невский и Михаил Тверской», «Александр Невский в военной истории России и Тверского края», «Александр Невский в исторической памяти и современном мире», «Человеческий капитал и здоровье молодежи Тверской области: исторические корни и духовно-нравственный потенциал» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области