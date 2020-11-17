В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЕЩЕ 12 ЖИТЕЛЕЙ ЗАРАЗИЛИСЬ КОВИДОМ

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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
17 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7402 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 159 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 299638, в том числе за последние сутки их проведено 3454.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12573 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4816 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
355 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 4090
Конаковский район 870
Ржев 854
Кимры 747
Торжок 583
Калининский район 589
Вышневолоцкий городской округ 530
Лихославльский район 361
Торопецкий район 353
Нелидовский городской округ 321
Осташковский городской округ 314
Бологовский район 243
Максатихинский район 247
Кашинский городской округ 218
Старицкий район 185
Бежецкий район 190
Оленинский муниципальный округ 158
Западнодвинский муниципальный округ 140
Торжокский район 137
Рамешковский район 121
Зубцовский район 122
Калязинский район 127
Ржевский район 110
Андреапольский муниципальный округ 107
Кимрский район 95
Весьегонский муниципальный округ 94
Спировский район 89
Кувшиновский район 84
Кесовогорский район 74
Селижаровский район 69
Жарковский район 47
Фировский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Краснохолмский район 45
Сонковский район 38
Пеновский муниципальный округ 29
Бельский район 26
ЗАТО Озёрный 24
Молоковский район 18
Сандовский муниципальный округ 18
Удомельский городской округ 14
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области