В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЕЩЕ 12 ЖИТЕЛЕЙ ЗАРАЗИЛИСЬ КОВИДОМ

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

17 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7402 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 159 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 299638, в том числе за последние сутки их проведено 3454.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12573 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4816 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

355 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 4090

Конаковский район 870

Ржев 854

Кимры 747

Торжок 583

Калининский район 589

Вышневолоцкий городской округ 530

Лихославльский район 361

Торопецкий район 353

Нелидовский городской округ 321

Осташковский городской округ 314

Бологовский район 243

Максатихинский район 247

Кашинский городской округ 218

Старицкий район 185

Бежецкий район 190

Оленинский муниципальный округ 158

Западнодвинский муниципальный округ 140

Торжокский район 137

Рамешковский район 121

Зубцовский район 122

Калязинский район 127

Ржевский район 110

Андреапольский муниципальный округ 107

Кимрский район 95

Весьегонский муниципальный округ 94

Спировский район 89

Кувшиновский район 84

Кесовогорский район 74

Селижаровский район 69

Жарковский район 47

Фировский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Краснохолмский район 45

Сонковский район 38

Пеновский муниципальный округ 29

Бельский район 26

ЗАТО Озёрный 24

Молоковский район 18

Сандовский муниципальный округ 18

Удомельский городской округ 14

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области