В Тверской области определят «Человека года» и «Лучший социальный проект года»

В Тверской области завершается прием заявок на участие в конкурсе«Человек года» и «Лучший социальный проект года». Срок приема истекает 20 ноября 2020 года. Участниками конкурса могут быть граждане, постоянно проживающие в Тверской области, и зарегистрированные в регионеорганизации.

«Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми и неравнодушными людьми, которых отличают созидательный труд, активная жизненная позиция, ответственность за судьбу своего края и всей нашей страны. Достижения лауреатов и победителей конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти нашего народа, духовного и культурного наследия региона, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание «Человек года» будет присуждаться за личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности, социальной или общественной работе.

Награда «Лучший социальный проект года» вручат за реализацию социальных проектов и инициатив в развитии институтов гражданского общества, экологии, за благоустройство территорий, в сферах социальной поддержки граждан, популяризации культуры, пропаганды здорового образа жизни, а также в развитии благотворительности и волонтерства.

Впервые в текущем году в конкурсе будет разыграна специальная номинация – «За самоотверженный труд в условиях пандемии». Ее учреждение позволит отметить труд медицинских и иных работников, принявших на себя все трудности и риски периода пандемии коронавируса, предприятия и организации региона, освоившие линейку материалов и оборудования, новые формы работы, необходимые для организации работы в условиях пандемии, а также социальных предпринимателей, волонтеров, благотворительных фондов, реализованные СО НКО социальные проекты и гражданские инициативы. Выдвижение кандидатов на получение специальной номинации носит заявительный характер. Инициатива может принадлежать гражданину, организации, региональным и местным общественным объединениям.

Объявление и награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 29 января и будет приурочено к Дню образования Тверской области.