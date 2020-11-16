В Тверской области проходит фестиваль патриотической песни «Отечество»

В Торжке Тверской области завершился второй отборочный этап XIII Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с эпидемиологической ситуацией помимо очной формы –зональных прослушиваний конкурсантов – была утверждена форма заочного участия с использованием дистанционных технологий.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Тверской области. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 человек.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками второго этапа конкурса стали 36 юных талантов из Торжка, Бологовского, Кувшиновского, Спировского, Фировского, Торжокского районов, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов.

По результатам всех четырех отборочных туров лучшие 25 номеров, а также 5 дополнительных, выбранных в ходе «народного» голосования в группе ДК «Пролетарка» ВКонтакте, войдут в число победителей XIII фестиваля патриотической песни «Отечество».

Фестиваль патриотической песни «Отечество» – проект Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». Его соорганизаторами выступили областные отделения организаций «Боевое братство», «Российского Союза ветеранов Афганистана», инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Пресс-служба Правительства Тверской области