В Тверской области проходит фестиваль патриотической песни «Отечество»

posted by Максим Малахов on пн, 11/16/2020 - 17:56

 

 

         В Торжке Тверской области завершился второй отборочный этап  XIII Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне.

         В связи с эпидемиологической ситуацией помимо очной формы –зональных прослушиваний конкурсантов – была утверждена форма  заочного  участия  с использованием  дистанционных технологий.

  Фестиваль проводится при поддержке Правительства Тверской области. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 человек.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», –  считает Губернатор Игорь Руденя.

         Участниками второго этапа конкурса стали 36 юных талантов из Торжка, Бологовского, Кувшиновского, Спировского, Фировского, Торжокского районов, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов.

         По результатам всех четырех отборочных  туров лучшие 25 номеров, а также 5 дополнительных, выбранных в ходе «народного» голосования в группе ДК «Пролетарка» ВКонтакте, войдут  в  число победителей XIII фестиваля патриотической песни «Отечество».

         Фестиваль патриотической песни «Отечество» –  проект Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».  Его соорганизаторами выступили областные отделения организаций «Боевое братство», «Российского Союза ветеранов Афганистана»,   инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».  

        

Пресс-служба Правительства Тверской области