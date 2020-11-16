В Тверской области открыт памятник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В селе Кемцы Бологовского района прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Памятник был установлен в рамках участия Кемецкого сельского поселения в Программе поддержки местных инициатив. Общая сумма проекта составила 774 тыс. рублей, в том числе 645 тыс. рублей – средства областного бюджета, 39 тыс. рублей – местных жителей.

Сохранению памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне в Тверской области уделяется особое внимание. По поручению Губернатора Игоря Рудени создается интерактивная историко-просветительская экспозиция «Воинская слава Тверской земли» с использованием уменьшенных копий памятников героям Великой Отечественной войны.

С помощью 3D-сканирования будут созданы уменьшенные копии 398 памятников Советскому солдату, которые расположены на территории Верхневолжья. Часть из них войдут в экспозицию, которая будет рассказывать об истории послевоенного восстановления страны и увековечения памяти погибших на братских воинских захоронениях.

Каждый объект, представленный в экспозиции, снабдят QR-кодом, ведущим на областной портал регионпобед.рф, где размещены сведения о местоположении памятного объекта, количестве захороненных, историческая справка.

Также благодаря 3D-сканированию будет обеспечено сохранение памятников, в том числе с изображением солдата, в первоначальном виде. Это позволит в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается около 795

воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области