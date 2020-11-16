Тверской вагоностроительный завод отправил 18 новых пассажирских вагонов на Сахалин

Тверской вагоностроительный завод передал АО «Пассажирская компания «Сахалин», работающей на сахалинском полигоне Дальневосточной железной дороги, 18 вагонов локомотивной тяги нового модельного ряда. В их числе 10 вагонов с четырехместными купе, 4 - с двухместными купе, 2 некупейных вагона и 2 штабных пассажирских вагона с купе для маломобильных пассажиров. Прибытие новых вагонов позволит существенно обновить пассажирский подвижной состав, обслуживающий жителей и гостей острова.

Производство вагонов нового модельного ряда осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи. Документ был разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших 10 лет», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам подписания соглашения на площадке РИФ-2019.

Серийное производство вагонов нового модельного ряда на ТВЗ началось в 2019 году. В отличие от предыдущих моделей, новую технику можно формировать в двухвагонные сцепы, в которых вагоны соединены между собой герметичным переходом. Освободившаяся площадь используется для организации сервисной зоны для пассажиров, где размещены кофе-машины и вендинговые аппараты, обеспечивающие путешествующим более высокий уровень комфорта в поездке. При необходимости вагоны со служебными помещениями могут эксплуатироваться как в составе сцепа, так и автономно.

Новая техника отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок и отличается повышенной комфортностью. Вагоны оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды, в купе есть индивидуальные сейфы, все пассажирские места оснащены персональными розетками или разъемами USB.

Купе для маломобильных пассажиров рассчитано на четырех человек (в том числе для двух сопровождающих). Оно имеет индивидуальный аварийный выход, а для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах предусмотрено специальное подъемное устройство.

Пресс-служба Правительства Тверской области