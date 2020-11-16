В Тверской области четыре социальных проекта получили гранты из регионального бюджета

Четыре социальных проекта, которые будут реализованы в 2020-2021 годах в Тверской области, получили грантовую поддержку из областного бюджета на общую сумму более 1,4 млн рублей. Решение принято на заседании Президиума Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя считает – некоммерческие организации являются партнерами Правительства региона в реализации социально значимых проектов.

Тверское областное отделение Общероссийской организации «Российский Красный Крест» получило средства на реализацию социального проекта «Мы вместе сотрем границы». Он предполагает проведение в течение года серии обучающих мастер-классов, экскурсий и тренингов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один проект, получивший поддержку, - «Дорогами Победы» тверской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Будет проведен автопробег «Дорогами Победы», открытые соревнования за Кубок ВОС «Команды интеллектуального современного искусства», конкурс семейных команд «Три в одном», а также фестиваль «Посвящение Победе». В мероприятиях предполагается участие более 400 человек.

Средства гранта получил Фонд развития молодежных волонтерских программ на реализацию проекта «Волонтеры 2020: помощь старшему поколению». Он направлен, в том числе на обучение пожилых людей Твери и области финансовой грамотности.

При поддержке области в регионе пройдет также Форум отцов Верхневолжья. Организаторы проекта - тверское региональное отделение межрегиональной молодежной нравственно-просветительской организации «Православная молодежь».

Пресс-служба Правительства Тверской области