В Тверской области премии за выдающиеся достижения в науке не будут облагаться налогом

Учрежденные в тверском регионе премии ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники, не будут подлежать налогообложению. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», – считает Игорь Руденя.

Премия будет присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, создание образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Получателями премии могут стать студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Утверждено 4 номинации премии, в каждой по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Работы участников конкурсного отбора на соискание премии будут оцениваться по ряду критериев. Основным фактором при выборе победителей должны быть результаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград.

Внутренний конкурсный отбор будет проходить в высших учебных заведениях. Затем заявка на присуждение премии направляется в региональное Министерство экономического развития, где проверяется перечень представленных документов и рассматривается возможность применения разработок учёных в отраслях экономики региона.

Формировать список лауреатов премии по каждой номинации и направлению будет Координационный совет по научной политике, куда входят представители исполнительной и законодательной власти региона, вузов, Тверского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, регионального Фонда развития промышленности, молодые учёные.

Пресс-служба Правительства Тверской области