В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 20 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛОСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

16 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7243 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 109 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 296184, в том числе за последние сутки их проведено 1582.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

353 человека с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 4039

Конаковский район 858

Ржев 831

Кимры 741

Торжок 583

Калининский район 579

Вышневолоцкий городской округ 518

Лихославльский район 360

Торопецкий район 341

Нелидовский городской округ 314

Осташковский городской округ 305

Бологовский район 242

Максатихинский район 245

Кашинский городской округ 218

Старицкий район 182

Бежецкий район 182

Оленинский муниципальный округ 153

Западнодвинский муниципальный округ 139

Торжокский район 137

Рамешковский район 119

Зубцовский район 116

Калязинский район 125

Ржевский район 108

Андреапольский муниципальный округ 107

Кимрский район 95

Весьегонский муниципальный округ 94

Спировский район 86

Кувшиновский район 80

Кесовогорский район 74

Селижаровский район 68

Жарковский район 47

Фировский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Краснохолмский район 45

Сонковский район 37

Пеновский муниципальный округ 28

Бельский район 26

ЗАТО Озёрный 23

Молоковский район 18

Сандовский муниципальный округ 18

Удомельский городской округ 14

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области