В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 20 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛОСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
16 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7243 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 109 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 296184, в том числе за последние сутки их проведено 1582.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
353 человека с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 4039
Конаковский район 858
Ржев 831
Кимры 741
Торжок 583
Калининский район 579
Вышневолоцкий городской округ 518
Лихославльский район 360
Торопецкий район 341
Нелидовский городской округ 314
Осташковский городской округ 305
Бологовский район 242
Максатихинский район 245
Кашинский городской округ 218
Старицкий район 182
Бежецкий район 182
Оленинский муниципальный округ 153
Западнодвинский муниципальный округ 139
Торжокский район 137
Рамешковский район 119
Зубцовский район 116
Калязинский район 125
Ржевский район 108
Андреапольский муниципальный округ 107
Кимрский район 95
Весьегонский муниципальный округ 94
Спировский район 86
Кувшиновский район 80
Кесовогорский район 74
Селижаровский район 68
Жарковский район 47
Фировский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Краснохолмский район 45
Сонковский район 37
Пеновский муниципальный округ 28
Бельский район 26
ЗАТО Озёрный 23
Молоковский район 18
Сандовский муниципальный округ 18
Удомельский городской округ 14
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области