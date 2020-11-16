В Тверской области организации, которыми руководят женщины, получают льготные займы под 3% годовых

В 2020 году 32 организации под управлением женщин взяли льготные займы под 3% годовых на развитие собственного дела. Всего в регионе в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 4389 женщин-руководителей фирм.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Женское предпринимательство - одно из приоритетных направлений поддержки бизнеса в Тверском регионе. Подробную информацию о получении льготных займов можно посмотреть на http://fondtver.ru/direction/loan/prioritet-plyus/ В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» с 23 ноября стартует специальная образовательная программа для бизнес-леди.

В течение двух недель участницы узнают, как найти баланс между бизнесом и семьей, научатся грамотно управлять временем и силами, а также увеличат продажи и прибыль. Все спикеры программы – действующие предприниматели, которые поделятся эффективными инструментами для развития бизнеса.

Подобная образовательная программа пройдет в Верхневолжье впервые и будет полностью бесплатной.

В программе предусмотрены как оффлайн семинары, так и вебинары. 4 декабря по окончанию программы состоится Бизнес-девичник с вручением сертификатов, нетворкингом и фотосессией. Участие в образовательной программе бесплатно, регистрация ведётся по ссылке https://academy.mybusiness69.ru/women.

По статистике, возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области