Достопримечательности Тверской области могут войти в топ локальных туристических брендов России

Общественная Палата России объявляет о старте конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России». Его цель – формирование сети местных обществ спасения, возрождения и популяризации местных туристических объектов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

В Топ-1000 будут включены бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном масштабе. Увеличение известности таких объектов, по мнению организаторов, будет вести к культурному возрождению и экономическому развитию территорий.

На платформе https://livingheritage.ru/ можно добавить и описать новые достопримечательности силами участников сети – краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей индустрии гостеприимства, туристско-информационных центров и других.

Конкурс предполагает не только составление списка интересных туристических мест, но и определение авторов лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы.

Общественный проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда Президентских грандов, Общественной Палаты России, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, а также Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Пресс-служба Правительства Тверской области