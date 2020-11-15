Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7134 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 115 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 294602, в том числе за последние сутки их проведено 1905.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4714 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
351 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3969
Конаковский район 845
Ржев 814
Кимры 741
Торжок 566
Калининский район 564
Вышневолоцкий городской округ 513
Лихославльский район 354
Торопецкий район 341
Нелидовский городской округ 314
Осташковский городской округ 295
Бологовский район 259
Максатихинский район 244
Кашинский городской округ 217
Старицкий район 179
Бежецкий район 176
Оленинский муниципальный округ 152
Западнодвинский муниципальный округ 139
Торжокский район 136
Рамешковский район 117
Зубцовский район 116
Калязинский район 115
Ржевский район 107
Андреапольский муниципальный округ 107
Кимрский район 95
Весьегонский муниципальный округ 94
Спировский район 85
Кувшиновский район 78
Кесовогорский район 74
Селижаровский район 67
Жарковский район 47
Фировский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Краснохолмский район 45
Сонковский район 36
Пеновский муниципальный округ 28
Бельский район 26
ЗАТО Озёрный 22
Молоковский район 18
Сандовский муниципальный округ 18
Удомельский городской округ 14
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области