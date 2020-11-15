Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7134 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 115 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 294602, в том числе за последние сутки их проведено 1905.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4714 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

351 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3969

Конаковский район 845

Ржев 814



Кимры 741



Торжок 566

Калининский район 564

Вышневолоцкий городской округ 513



Лихославльский район 354



Торопецкий район 341



Нелидовский городской округ 314



Осташковский городской округ 295



Бологовский район 259

Максатихинский район 244



Кашинский городской округ 217



Старицкий район 179



Бежецкий район 176



Оленинский муниципальный округ 152



Западнодвинский муниципальный округ 139

Торжокский район 136



Рамешковский район 117

Зубцовский район 116

Калязинский район 115

Ржевский район 107

Андреапольский муниципальный округ 107



Кимрский район 95



Весьегонский муниципальный округ 94



Спировский район 85

Кувшиновский район 78

Кесовогорский район 74



Селижаровский район 67

Жарковский район 47



Фировский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Краснохолмский район 45



Сонковский район 36



Пеновский муниципальный округ 28



Бельский район 26

ЗАТО Озёрный 22



Молоковский район 18



Сандовский муниципальный округ 18

Удомельский городской округ 14

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области