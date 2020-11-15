Бренд «Сыры Верхневолжья» заявлен на национальный конкурс «Вкусы России»

На Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» от Тверской области заявлен бренд «Сыры Верхневолжья». Выставить этот продукт наш регион имеет полное право, так как Верхневолжье является родиной российского сыроварения.

Первая российская сыроварня была основана в небольшой деревне Едимоново в Тверской губернии Николаем Васильевичем Верещагиным. Он создал оригинальные рецепты русских сыров, например, «Костромского» и «Пошехонского», которые производят до сих пор. Верещагин создал уникальную Молочную школу – первое учебное заведение, в котором готовили специалистов молочного дела.

Постепенно российские потребители поверили в то, что замечательные сыры и сливочное масло могут делать не только в Финляндии или Швейцарии, но в Тверской и Вологодской губерниях. Знаменитый М.С. Кузнецов — владелец фаянсовой фабрики в селе Кузнецово Тверской губернии - даже наладил выпуск специальных досок для нарезания сыра.

На данный момент на территории Верхневолжья производятся и реализуются твердые, полутвердые и рассольные сыры. Сыры Верхневолжья производятся из коровьего и козьего молока, пастбища богаты сочными травами, поэтому наша продукция отличается насыщенным сливочным вкусом.

Участниками конкурса «Вкусы России» стали производители сыров в Тверской области: ООО «Афанасий», ООО «Продукты Бончарово», ОАО «Молоко» и ООО «Компания Продвижение».

Поддержать тверские бренды на конкурсе «Вкусы России» можно в ходе народного голосования, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря.

Подробная информация – на официальном сайте конкурса https://russiantastes.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области