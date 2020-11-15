Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Всероссийским днем призывника

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. С этой датой жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто ставил превыше всего патриотизм, верность долгу и присяге. Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции. Вооруженные Силы нашей страны по праву считаются одними из самых сильных, подготовленных и технически оснащенных в мире, где служить почетно и ответственно. Желаю тверским призывникам с честью исполнить воинский долг, быть надежной опорой и защитой нашей Родины», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В рамках весеннего и осеннего призыва-2020 в Вооруженные Силы России для прохождения срочной службы направляется более 1000 юношей Тверской области.

В 2020 году осенний призыв граждан на военную службу проходит в условиях пандемии коронавируса. В регионе c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм работают 42 призывные комиссии. К медицинским осмотрам юношей привлечено более 250 медиков.

В военных комиссариатах на период осеннего призыва создан запас средств дезинфекции, защитных масок, бесконтактных термометров, бахил, приборов для кварцевания кабинетов. Призывники бесплатно обеспечиваются средствами защиты. Также организована дезинфекция сборного пункта и прилегающей к нему территории.

Доставка молодых людей на сборный пункт осуществляется автобусами, прошедшими дезинфекцию. По прибытии проводится тестирование на COVID-19 в специально оборудованной лаборатории. В случае выявления положительного результата предусмотрена изоляция, вызывается бригада скорой помощи. Обязательное тестирование проходят и сотрудники сборного пункта, врачи, старшие воинских команд.

Преимущественно тверские призывники служат в частях Западного военного округа со штабом в городе Санкт-Петербург, а также направляются в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.

Пресс-служба Правительства Тверской области