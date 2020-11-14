Организации Тверской области смогут принять участие в самом крупном событии в сфере закупок России

С 24 по 26 марта 2021 года на территории ВДНХ в Москве пройдет Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Главной целью события станет выявление и поощрение лучших российских практик по исполнению бюджетов, контролю за качеством и прозрачностью всех этапов выполнения госзадач, в особенности, заложенных в национальных проектах.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственная в стране площадка, объединяющая руководителей главных распорядителей бюджетных средств. В их числе федеральные и региональные органы государственной власти, государственные и муниципальные заказчики, руководители бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, госкорпораций и госкомпаний. С ними отечественные поставщики смогут вступить в прямой диалог и открыто обсудить важные вопросы.

Одной из ключевых тем Форума станет поставленная Президентом России Владимиром Путиным задача – поддержать российского товаропроизводителя, расширить его возможности по вхождению в систему закупок, в том числе введением квот на закупку российской продукции.

Кроме того в предстоящем году форум-выставку дополнят новые актуальные темы, среди которых интеграция производителей высокотехнологичной промышленной продукции в систему гражданских закупок, а также ключевые механизмы импортозамещения и меры поддержки отечественных инновационных предприятий.

Форум проводится при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания России, Общероссийского народного фронта, при участии федеральных Министерств финансов и торговли, Счетной палаты России, Федеральной антимонопольной службы, госкорпораций и госкомпаний.

В 2019 году в рамках системы госзакупок в России было заключено контрактов на сумму 31,7 трлн рублей, или 28,8% ВВП. Более 17 трлн рублей приходится на объем закупок хозяйственных обществ, а также на субъекты естественных монополий.

Пресс-служба Правительства Тверской области