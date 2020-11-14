Фильм «Ржев. Прививка от войны» впервые показан на экране

В кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы состоялся пресс-показ документального фильма «Ржев. Прививка от войны». Лента была снята Алексеем Никулиным и Виктором Чуняевым при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.

Главная цель создания фильма – рассказать широкому кругу зрителей детали событий, которые разворачивались на Ржевско-Вяземском направлении в 1942-1943 годы.

«Фильм нужен, чтобы мы знали правду, что наши солдаты сражались и погибали не зря. Была огромная немецкая группировка, которая стояла к западу от Москвы. Она могла в любой момент начать наступление в 1942 году. Оттуда немцы могли перебросить значительные силы на юг - под Сталинград. И судьба войны решалась не только под Сталинградом, на Кавказе, под Ленинградом, она решалась также и подо Ржевом, под Сычевкой, под Вязьмой», – отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Поводом для создания фильма стало возведение Ржевского мемориала Советскому солдату. На примере сохранения памяти о сражениях и потерях подо Ржевом, фильм рассказывает о современном отношении к событиям Великой Отечественной войны. В кадре – ветераны Ржевской битвы, поисковики, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату, военные историки и эксперты, студенты, музыканты. Герои фильма объясняют почему русские не хотят войны, но готовы бережно хранить память о Героях и защищать Отечество.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

Предпремьерный показ фильма «Ржев. Прививка от войны» посетили авторы Ржевского мемориала Советскому солдату: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

«В скульптуре мы постарались наиболее доступно рассказать о ржевских сражениях. Но фильм – это более красноречивый вид искусства. Мне было важно, чтобы такой фильм появился. Надеюсь, благодаря ему об этой битве узнают гораздо больше людей», – сказал Андрей Коробцов.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

Ржевская битва вошла в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 миллиона человек. Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области