Более 350 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от гриппа

В Тверской области на данный момент против гриппа привито более 350 тысяч человек, в том числе более 100 тысяч детей – это около 30% населения региона. Предполагается, что в этом году будет провакцинировано не менее 60% жителей Верхневолжья.

Значимость проведения вакцинации на территории Верхневолжья неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркивал, что вакцина направляется во все муниципальные образования. Крупные предприятия могут через районные больницы организовать вакцинацию сотрудников на рабочих местах.

В настоящее время дефицита вакцины в Тверской области нет. В ближайшее время ожидается поставка заключительной партии, которая сразу же будет распределена по медицинским учреждениям.

В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Вакцинация проводится как в прививочных кабинетах медицинских организаций (имеется 111 прививочных кабинетов), так и посредством работы выездных прививочных бригад. Их работа в текущем году, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, должна внести существенный вклад в профилактику гриппа в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на системообразующих предприятиях региона и в труднодоступных населенных пунктах.

Помимо государственных медицинских учреждений прививку против гриппа можно сделать в частных медицинских организациях.

Вакцинальная компания от гриппа и ОРВИ стартовала в регионе 1 сентября.

Кроме того, Тверская область наряду с другими субъектами РФ получила первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки сделаны медикам ковидных госпиталей. До конца текущего года регион рассчитывает получить более 1000 доз вакцины от коронавируса.

Пресс-служба Правительства Тверской области