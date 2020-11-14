В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 12 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

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Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за
14 ноября 2020 г.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7019 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 121 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 292697, в том числе за последние сутки их проведено 4199.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12012 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4644 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
349 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3916
Конаковский район 835
Ржев 807
Кимры 740
Калининский район 559
Торжок 558
Вышневолоцкий городской округ 498
Лихославльский район 353
Торопецкий район 336
Нелидовский городской округ 311
Осташковский городской округ 285
Максатихинский район 241
Бологовский район 238
Кашинский городской округ 204
Старицкий район 173
Бежецкий район 174
Оленинский муниципальный округ 151
Торжокский район 134
Западнодвинский муниципальный округ 139
Рамешковский район 114
Калязинский район 111
Зубцовский район 111
Ржевский район 106
Андреапольский муниципальный округ 106
Кимрский район 95
Весьегонский муниципальный округ 91
Спировский район 84
Кесовогорский район 73
Кувшиновский район 71
Селижаровский район 60
Жарковский район 47
Лесной муниципальный округ 45
Фировский район 46
Краснохолмский район 44
Сонковский район 35
Пеновский муниципальный округ 26
Бельский район 25
ЗАТО Озёрный 21
Молоковский район 17
Сандовский муниципальный округ 18
Удомельский городской округ 14
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области