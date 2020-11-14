В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 12 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

14 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 7019 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 121 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 292697, в том числе за последние сутки их проведено 4199.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12012 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4644 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

349 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3916

Конаковский район 835

Ржев 807



Кимры 740



Калининский район 559



Торжок 558

Вышневолоцкий городской округ 498



Лихославльский район 353



Торопецкий район 336



Нелидовский городской округ 311



Осташковский городской округ 285



Максатихинский район 241



Бологовский район 238



Кашинский городской округ 204



Старицкий район 173



Бежецкий район 174



Оленинский муниципальный округ 151



Торжокский район 134



Западнодвинский муниципальный округ 139



Рамешковский район 114

Калязинский район 111



Зубцовский район 111

Ржевский район 106

Андреапольский муниципальный округ 106



Кимрский район 95



Весьегонский муниципальный округ 91



Спировский район 84

Кесовогорский район 73



Кувшиновский район 71



Селижаровский район 60

Жарковский район 47



Лесной муниципальный округ 45

Фировский район 46

Краснохолмский район 44



Сонковский район 35



Пеновский муниципальный округ 26



Бельский район 25

ЗАТО Озёрный 21



Молоковский район 17



Сандовский муниципальный округ 18

Удомельский городской округ 14

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области