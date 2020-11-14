В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ - ЕЩЕ 12 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

posted by Максим Малахов on сб, 11/14/2020 - 11:31

Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за

14 ноября 2020 г.

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  7019 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки  121  человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 292697, в том числе за последние сутки их проведено 4199.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 12012 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4644 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

349 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3916      

Конаковский район 835

Ржев 807

Кимры 740

Калининский район 559

Торжок 558

Вышневолоцкий городской округ  498

Лихославльский район 353

Торопецкий район 336

Нелидовский городской округ 311

Осташковский городской округ 285

Максатихинский район 241

Бологовский район  238

Кашинский городской округ 204

Старицкий район 173

Бежецкий район 174

Оленинский муниципальный округ 151

Торжокский район 134

Западнодвинский муниципальный округ 139

Рамешковский район 114

Калязинский район 111

Зубцовский район 111

Ржевский район 106

Андреапольский муниципальный округ 106

Кимрский район 95

Весьегонский муниципальный округ 91

Спировский район 84

Кесовогорский район 73

Кувшиновский район 71

Селижаровский район 60

Жарковский район 47

Лесной муниципальный округ 45

Фировский район 46

Краснохолмский район 44

Сонковский район 35

Пеновский муниципальный округ 26

Бельский район 25

ЗАТО Озёрный 21

Молоковский район 17

Сандовский муниципальный округ 18

Удомельский городской округ 14

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области