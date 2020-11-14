Юные художники из Тверской области стали первыми участниками конкурса новогодних открыток

Юные художники из Тверской области стали первыми участниками всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Творческое состязание стартовало 15 октября. Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток.

Ребята из Тверской области уже отправили десятки заявок. Так, 8-летний Александр Лаврентьев из Тверской области прислал рисунок «Наступающий 1945. Ожидание Великой Победы». Мальчик сопроводил рисунок рассказом.

«Дети наряжают елку. Смотрят на снежок за окном и мечтают о том, чтобы скорей наступила мирная жизнь», – написал школьник.

Всего на конкурс поступило уже почти 400 рисунков. Ребята в возрасте от 7 до 17 лет создали свои работы о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.

Работы на конкурс принимаются до 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Организаторы конкурса – Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Подробная информация размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/elka-pobedy-ris/.

Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией – в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области