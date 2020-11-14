Работодатели Тверской области предлагают 14 700 вакансий для жителей региона

14,7 тыс. вакансий предлагают работодатели Тверской области для жителей региона. Наиболее востребованные – инженерно-технические специальности и рабочие профессии.Всего в Тверской области с начала 2020 года при поддержке региональной службы занятости трудоустроено около 18 тысяч граждан.

«Для Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест, – считает Губернатор Игорь Руденя. – По поручению ПрезидентаВладимира Путина расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы.Принятые решения позволилисохранять стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья».

В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах: инженеров различного профиля, рабочих – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено 6 тыс. вакансий.

Более 1,3 тыс. вакансий в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. В учреждения требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, водители, каменщики, штукатуры, специалисты сферы бытового обслуживания.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии проводится обучение. По направлению органов службы занятости к профобучению приступили 1490 граждан, временно оставшихся без работы.

По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на обучение также направлено 822 человека в возрасте старше 50 лет. По региональному проекту «Содействие занятости женщин» обучение проходят 233 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и имеющие детей дошкольного возраста.

Возможность временного трудоустройства на общественные работы предоставлена около 1300 гражданам, 98 бывших безработных открыли собственное дело.

Пресс-служба Правительства Тверской области