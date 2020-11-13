Свыше 7 600 многодетных семей Тверской области получают ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей

С начала 2020 года в Тверской области 7634 семьи стали получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Эта мера поддержки осуществляется в рамках реализации регионального проекта Тверской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020-м составляет 11 399 рублей. Общий объем финансирования по данному направлению на текущий год – свыше 975 млн рублей, в том числе более 819 млн рублей за счёт средств федерального бюджета.

В 2019 году ежемесячная денежная выплата предоставлялась 8258 семьям на сумму 945 млн рублей. Размер выплаты составлял 10 710 рублей.

В Тверском регионе ежегодно расширяются меры поддержки для многодетных семей. Так в 2020 году впервые были выданы бесплатно комплекты школьных форм для учеников с 1 по 5 класс, которые воспитываются в семьях с тремя или более детьми.

Также для многодетных семей с текущего года по инициативе Игоря Рудени введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

В 2019 году многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. По итогам года также 170 семей Тверской области получили государственную помощь на основе социального контракта.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области