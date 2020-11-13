Тверские медики поделились опытом работы в «красной зоне» с московскими коллегами

В рамках обмена профессиональным опытом бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России принимает участие в работе с пациентами инфекционных госпиталей Тверской области. В течение нескольких дней медики из Москвы на практике знакомятся с методиками и алгоритмами лечения, которые используются коллегами из Верхневолжья.

«Было приятно узнать, что в Тверском регионе уже на этапе приема разработали специальную схему активного ведения пациентов. В инфекционных госпиталях эта работа полностью отлажена, коллективы сработаны, продумана маршрутизация пациентов, разработана возможность незамедлительного решения возникающих технических и личностных проблем», – поделилась впечатлениями руководитель группы, врач-эндокринолог-терапевт Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Светлана Забровская.

Столичные медики отметили профессионализм и слаженную работу тверских специалистов.

«Работа в области поставлена на очень высоком уровне, четко отработаны все рекомендации, которым следуют профильные специалисты. Особо впечатляет маршрутизация заболевших – как происходит установление сложных пациентов, как быстро их перенаправляют, подключают к ИВЛ. Это очень четкая и слаженная работа», – отметила врач анестезиолог-реаниматолог Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Мария Орешкина.

Тверская область, как самый большой по площади регион ЦФО, имеет широкую сеть инфекционных госпиталей. Региональные врачи работают в едином стандарте. Это стало возможным благодаря тому, что тверская Областная клиническая больница выступает единым методическим центром для всех инфекционных госпиталей области. В режиме ВКС врачи обсуждают особо сложные случаи в лечении пациентов и корректировку протоколов лечения.

«Мы стараемся обучать своих коллег, обмениваться опытом, чтобы все стационары Тверской области действовали по одним алгоритмам и стандартам. Мы работаем с федеральными центрами с помощью телемедицинских технологий, в том числе ведущими клиниками Москвы, среди которых государственный медицинский институт им. И.М. Сеченова, городская клиническая больница №52 и другие. Со столичными специалистами мы проводим консультации по каждому тяжелобольному пациенту, согласовываем его лечение. Кроме того, мы помогаем коллегам из центральных районных больниц и городских больниц Тверской области вести особо сложных пациентов», – отмечает главный врач ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» Сергей Козлов.

Всего в Тверской области на 13 ноября было проведено 288498 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 3396 за последние сутки. На территории региона тестирование на COVID-19 осуществляется в пяти лабораториях – в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, медико-санитарной части ФСИН. В конце октября ПЦР-лаборатория открылась на базе областной клинической больницы. Ее производственная мощность на начальном этапе составляет 300 анализов в сутки. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

Для стационарного лечения больных, с выявленной коронавирусной инфекцией, в Верхневолжье введено 1736 коек. На текущий момент 1305 коек обеспечены централизованной подачей кислорода. Также регионом закуплен 231 аппарат ИВЛ. Всего в инфекционных госпиталях размещено 399 ИВЛ, 132 задействовано в оказании первой помощи, а также 146 аппаратов подготовлены к работе и будут применены при поступлении тяжелых больных.

Пресс-служба Правительства Тверской области