Тверские медики поделились опытом работы в «красной зоне» с московскими коллегами

В рамках обмена профессиональным опытом бригада специалистов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России принимает участие в работе с пациентами инфекционных госпиталей Тверской области. В течение нескольких дней медики из Москвы на практике знакомятся с методиками и алгоритмами лечения, которые используются коллегами из Верхневолжья.

«Было приятно узнать, что в Тверском регионе уже на этапе приема разработали специальную схему активного ведения пациентов. В Областной клинической больнице и Детской областной клинической больнице эта работа полностью отлажена, коллективы сработаны, продумана маршрутизация пациентов, разработана возможность незамедлительного решения возникающих технических и личностных проблем», – поделилась впечатлениями руководитель группы, врач-эндокринолог-терапевт Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Светлана Забровская.

Столичные медики отметили профессионализм и слаженную работу тверских специалистов.

«Работа в области поставлена на очень высоком уровне, четко отработанны все рекомендации, которым следуют профильные специалисты. Особо впечатляет маршрутизация заболевших – как происходит установление сложных пациентов, как быстро их перенаправляют, подключают к ИВЛ. Это очень четкая и слаженная работа», – отметила врач анестезиолог-реаниматолог Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба Мария Орешкина.

Тверская область, как самый большой по площади регион ЦФО, имеет широкую сеть инфекционных госпиталей. Несмотря на их равноудаленность региональные врачи работают в едином стандарте. Это стало возможным благодаря тому, что тверская Областная клиническая больница выступает единым методическим центром для всех инфекционных госпиталей области. В режиме ВКС врачи обсуждают особо сложные случаи в лечении пациентов и корректировку протоколов лечения.

«Мы стараемся обучать своих коллег, обмениваться опытом, чтобы все стационары Тверской области работали по одним алгоритмам и стандартам. Мы работаем с федеральными центрами с помощью телемедицинских технологий, в том числе ведущими клиниками Москвы, среди которых государственный медицинский институт им. И.М. Сеченова, городская клиническая больница №52 и другие. Со столичными специалистами мы проводим консультации по каждому тяжелобольному пациенту, согласовываем его лечение. Кроме того мы помогаем коллегам из центральных районных больниц и городских больниц Тверской области вести особо сложных пациентов», – отмечает главный врач ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» Сергей Козлов.

Всего в Тверской области на 13 ноября было проведено 288498 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 3396 за последние сутки. На территории региона тестирование на COVID-19 осуществляется в пяти лабораториях – в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, медико-санитарной части ФСИН. В конце октября ПЦР-лаборатория открылась на базе областной клинической больницы. Ее производственная мощность на начальном этапе составляет 300 анализов в сутки. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

Для стационарного лечения больных, с выявленной коронавирусной инфекцией, в Верхневолжье введено 1736 коек. Инфекционные госпитали организованы в Областной клинической больнице (220 коек), городской больнице №6 Твери (660 коек), Калининской (100 коек), Конаковской (120 коек), Нелидовской (60 коек), Зубцовской ЦРБ (100 коек), МСЧ №141 в городе Удомля (35 коек), в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре (200 коек), также в детской областной больнице (200 коек). С 13 ноября открыт инфекционный госпиталь на базе Кашинской центральной районной больницы мощностью в 41 койку.

На текущий момент 1305 коек обеспечены централизованной подачей кислорода. Также регионом закуплен 231 аппарат ИВЛ. Всего в инфекционных госпиталях размещено 399 ИВЛ, 132 задействовано в оказании первой помощи, а также 146 аппаратов подготовлены к работе и будут применены при поступлении тяжелых больных.

Пресс-служба Правительства Тверской области