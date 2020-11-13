Спикерами онлайн-Форума сельской молодежи ЦФО в Тверской области стали российские предприниматели и эксперты АПК

В Тверской области завершился V Форум сельской молодежи Центрального федерального округа, который проходил с 11 по 13 ноября. В этом году из-за эпидемиологической ситуации мероприятие организовано в онлайн-формате на платформе «Zoom» и в социальной сети «ВКонтакте». Организатором форума выступило Правительство Тверской области.

«Мероприятие объединяет деятельных и талантливых молодых людей, высококвалифицированных специалистов, которые своим трудом вносят важный вклад в развитие сельских территорий, формируют их будущее. Именно молодежь своей энергией и инициативами способна обеспечить качественные изменения в развитии села, внедрить передовые технологии в АПК», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум сельской молодежи стал площадкой для обмена опытом, презентации успешных практик и инновационных форматов работы от регионов Центрального федерального округа.

Работа на форуме была разделена на пять направлений: молодой фермер, развитие сельской территории, молодой предприниматель на селе, карьерная мобильность на селе и агротуризм.

В первый день прошел коворкинг БИНГО. Участники придумывали визитки своей команды, разгадывали ребусы, создавали костюмы молодежных лидеров будущего. Также состоялись виртуальные экскурсии по предприятиям Тверской области.

Во второй день участники познакомились с регионами, прошли квест «Село Александровка», который научил ребят анализировать проблемы сельских поселений и искать пути их решения проектным методом. Продолжила работу площадка «Тверские встречи», где состоялись мастер-классы.

Руководитель экспертно-аналитического центра Российского союза сельской молодежи Наталья Федякова рассказала о программе «Кадры для села». Спикерами также стали основатель мануфактуры «Мир гуслей» Сергей Горчаков, руководитель консалтингового центра Минсельхоза Республики Бурятия Аюна Цыренжапова и другие.

Все материалы форума доступны на https://vk.com/fsm_cfo.

Пресс-служба Правительства Тверской области