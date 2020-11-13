Инфекционный коечный фонд Тверской области увеличен до 1736 единиц

В Тверской области инфекционный коечный фонд расширен до 1736 единиц. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 13 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Задачу по расширению коечного фонда инфекционных госпиталей Игорь Руденя поставил на предыдущем заседании оперативного штаба.

«Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области», – подчеркнул Губернатор.

Новые инфекционные койки 13 ноября введены в Кашинской центральной районной больнице – всего 41 единица. В настоящее время мощности для лечения пациентов с COVID-19 развернуты в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ, МСЧ №141 Удомли, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.

В регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда.

Как отметил главный врач Областной клинической больницы Сергей Козлов, в Тверской области при лечении пациентов с COVID-19 применяются федеральные стандарты и протоколы, которые подтвердили свою эффективность.

Кроме того, медики первичного звена могут обратиться в центр консультирования для врачей-терапевтов и фельдшеров, занимающихся амбулаторными пациентами. Опытные специалисты готовы ответить коллегам на вопросы по оказанию помощи пациентам в режиме онлайн. Центр уже начал свою работу на базе ОКБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области