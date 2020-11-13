В Тверском областном перинатальном центре установлен тепловизор

Тверской областной перинатальный центр им. Е. М. Бакуниной оборудован системой удаленного контроля температуры тела. Тепловизор, установленный на центральном входе в медицинское учреждение, также контролирует соблюдение пациентами масочного режима.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. С 12 октября жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать маски или респираторы в общественных местах. С 9 ноября усилено администрирование соблюдения масочного режима в торговых объектах Верхневолжья.

Одна из действенных мер контроля и профилактики коронавируса – тепловизоры. Тепловизионное оборудование отличается высокой точностью измерения, которое происходит автоматически. В случае фиксации повышенной температуры на приборе включаются световое и звуковое оповещения.

«Мы заботимся о здоровье наших пациентов и стремимся сделать так, чтобы будущие мамы были спокойны за себя и своих малышей, – отметила главный врач перинатального центра Людмила Гребенщикова. – Использование тепловизора позволит выявлять даже потенциальную угрозу проникновения в учреждение любого вируса. Наши сотрудники и пациенты могут быть уверены, что в стенах центра они находятся в полной безопасности».

Прибор также контролирует соблюдение масочного режима. Он «заметит», если пациент подошел к нему без маски и вежливо напомнит, что ее необходимо надеть.

Пресс-служба Правительства Тверской области