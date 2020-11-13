В Тверской области утверждены границы более 40 особо охраняемых природных территорий регионального значения

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос об утверждении границ 43 особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ). Они имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Утверждены границыгосударственных природных заказников и памятников природы общей площадью 36130 га. Это государственные природные заказникив Бежецком, Кувшиновском районе, Пеновском, Селижаровском муниципальных округах, а также два памятника природы в Ржевском районе.

Там запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет обеспечить проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в таких местах природоохранного законодательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области