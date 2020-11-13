В Торопце отремонтировали большой зрительный зал районного Дома культуры

В Торопецком районном Доме культуры Тверской области завершился ремонт большого зрительного зала. Работы проведены в рамках региональной программы «Культура Тверской области на 2017-2022 годы».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга – одна из приоритетных задач развития территорий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, считает глава региона.

В большом зале Торопецкого ДК полностью обновленыкресла, система освещения, проведен ремонт потолка в зале. Потолочные плиты заменены на звукоизоляционные панели.

Ремонтучреждений в сельской местности также ведется в рамках национального проекта «Культура». В Тверской области в 2020 году в проект вошли шесть сельских ДК: в д. Рязаново и с. Михайловское Калининского района, д. КазициноТоржокского района, д. Ново-ЯмскаяСтарицкого района, д. Щучье Жарковского района, д. Иваново Весьегонского муниципального округа.

В 2019 году по национальному проекту в Верхневолжье проведен капитальный ремонт четырех сельских домов культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, селе Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василёво Кимрского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области