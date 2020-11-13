ИГОРЬ РУДЕНЯ: ВЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СРАЖАЕТЕСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Двум медикам ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» вручены награды губернатора Тверской области за вклад в борьбу с коронавирусом. Грамота Губернатора Тверской области вручена старшей медсестре общебольничного персонала инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Журавлевой. Благодарностью главы региона удостоена медицинская сестра инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елена Сабурова.

В понедельник губернатор Игорь Руденя вручил в Правительстве Тверской области федеральные и региональные награды медикам Верхневолжья за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«В 2020 году мы увидели, что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители скорых – все, кто принимает участие в борьбе с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и самоотверженность. Вы и ваши коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья жизнь связана с тверской землёй. Это герои Крымской войны – хирург Николай Пирогов и основательница сестринского дела Екатерина Бакунина. Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сразу трое специалистов удостоены наград Президента России Владимира Путина. Почетной грамоты – заведующая лабораторией – врач клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян. Благодарности главы государства – медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Калининской ЦРБ Юлия Факеева и врач клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Оксана Цихановская. Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено старшей медсестре амбулаторно-поликлинического отделения медицинской реабилитации Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Инге Воскресенской и врачу клинической лабораторной диагностики Центра имени В.П. Аваева Елене Оривенко.

Грамоты Губернатора Тверской области вручены заведующей диабетологическим центром – врачу-эндокринологу поликлиники ОКБ Ольге Васютковой и старшей медсестре общебольничного персонала инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Журавлевой. Благодарности главы региона удостоен главный фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи Максим Андрианов. Эту же награду Игорь Руденя вручил медицинской сестре инфекционного госпиталя Конаковской ЦРБ Елене Сабуровой, работающей в отделении коек для тяжелых пациентов, не требующих искусственной вентиляции легких. Благодарности Губернатора удостоена Татьяна Степанова – заведующая первым терапевтическим отделением – участковый врач-терапевт городской клинической больница № 1 имени В.В. Успенского Твери.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.

На фото: благодарностью главы региона удостоена медицинская сестра инфекционного госпиталяКонаковской ЦРБ Елена Сабурова.