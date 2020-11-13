ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» выразил благодарность главе Конаковского района Олегу Владимировичу Лобановскому и сотрудникам администрации Конаковского района за активное участие в организации и проведении мероприятия, состоявшегося 29 октября 2020 года в городе Конаково на берегу реки Волги в рамках всероссийской экологической акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Напомним, что силами волонтеров и активистов в этот день было собрано 120 мешков мусора - всего 500 кг на трех километрах береговой линии реки Волги.