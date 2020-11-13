15 ноября – Всероссийский день призывника

Уважаемые жители Тверской области!

15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника.

Защита Отечества во все времена являлась священным долгом каждого мужчины в нашей стране. История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто сражался за Родину и ставил превыше всего такие понятия, как патриотизм, верность долгу и присяге.

Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции. Вооруженные Силы нашей страны по праву считаются одними из самых сильных, подготовленных и технически оснащенных в мире, где служить почетно и ответственно.

Желаю тверским призывникам с честью исполнить воинский долг, быть надежной опорой и защитой нашей великой Родины!

Губернатор Тверской

области И.М. Руденя.

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Дорогие призывники!

Будущие защитники Отечества!

Поздравляем вас с праздником - Всероссийским днем призывника!

Он посвящен всем тем, кто выполняет и готов выполнить свой конституционный долг во имя защиты своего Отечества! Служба в Вооруженных силах всегда была хорошей жизненной школой, временем возмужания, зрелости.

Время службы пролетит очень быстро, но за это время вы научитесь очень многому. Вы узнаете, что такое армейское братство и настоящая мужская дружба, научитесь слушать командиров. Вы получите хорошую физическую подготовку, закалите характер, станете более внимательными и дисциплинированными.

Будьте же честными и справедливыми в своих делах, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и верными своему воинскому долгу. Уверены, что наш Конаковский район будет вами гордиться! Здоровья, счастья, оптимизма и выдержки вам, вашим родным и близким!

Глава Конаковского района Олег Лобановский;

Председатель Собрания

депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин.