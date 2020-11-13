КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УСИЛЕНЫ

В субботу, 7 ноября, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал Постановление № 164-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области». В постановлении говорится:

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

1 Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» изменение, дополнив его пунктом 11.2 следующего содержания:

«11.2. Обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Тверской области розничную торговлю, организацию осуществления розничной торговли в торговых центрах (комплексах), обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитных масок, респираторов или иных средств, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 9 ноября 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ



В связи с сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с увеличением роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, обращаюсь к жителям Конаковского района:



Дорогие друзья! В который раз напоминаю, что выполнение всех мер безопасности, о которых говорит губернатор Тверской области Игорь Руденя и ежедневно напоминает Роспотребнадзор, – это важное условие снижения роста заболеваемости, более плавного прохождения ее пика. Кроме того, очень важно уважительное отношение к тем, кто находится рядом. Помните – крайне важно заботиться о себе и окружающих, соблюдать масочный режим, а если вы заболели – неукоснительно выполнять все рекомендации лечащих врачей. Коронавирус – эта та реальность, в которой мы все сейчас находимся, невзирая на пол, возраст и социальное положение. И вместе мы одолеем эту беду. Отнеситесь к этому с пониманием, будьте бдительны и осторожны.

Глава Конаковского района О.В.Лобановский.

О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной

инфекции и ситуации в Конаковском районе в период

сезонного подъема заболеваемости

В Конаковском районе сохраняется угроза заражения новой коронавирусной инфекцией. С октября мы наблюдаем рост числа заболевших COVID-19.

Это напрямую связано с наступлением эпидсезона, который характеризуется подъёмом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Но не стоит забывать, что характер и темпы распространения инфекции зависят в первую очередь от соблюдения всеми гражданами рекомендаций Роспотребнадзора. Эти простые профилактические меры способны значительно сдержать распространение коронавирусной инфекции среди населения:

- Реже посещайте общественные места (магазины, аптеки, банки), избегайте поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик.

- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

- При чихании и кашле закрывайте нос и рот одноразовой салфеткой и выбрасывайте ее сразу после использования.

- Чаще мойте руки с мылом, либо используйте антисептики для рук (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением и употреблением пищи).

Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм.

- Если вы почувствовали симптомы простудного заболевания (повышение температуры, боль в горле, насморк, кашель и т.д.), не стоит идти на работу или учебу, оставайтесь дома и вызовите врача. Ограничьте все контакты с людьми.

- Чаще проветривайте помещения и поддерживайте оптимальный уровень температуры и влажности в комнате. Сухой воздух снижает защитные свойства слизистых оболочек.

- Для защиты органов дыхания при нахождении в местах массового скопления людей пользуйтесь гигиеническими масками (в общественном транспорте, магазинах, аптеках, банках, такси, лифтах и т.д.).

Ношение масок в общественных местах сегодня стало обязательным и регулируется официальными документами (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 31 от 16.10.2020г.). Отправляясь в магазин без маски, стоит понимать, что вы вступаете в противоречие с законом. За несоблюдение масочного режима в общественных местах предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ со штрафом для граждан от 15 до 40 тысяч рублей.

Нужно помнить, что находясь в маске, вы защищаете не только себя, но и других людей от себя. Вы можете быть бессимптомным носителем и представлять опасность. Дети болеют меньше, но распространителями инфекции они тоже могут быть, поэтому маску стоит носить и взрослым, и детям.

Что до вреда от ношения масок, то его не будет, если соблюдать элементарные правила: маска должна закрывать нос, рот и щеки, носите её не более двух часов, не передавайте использованную маску другим, многоразовые маски стирайте и гладьте утюгом, одноразовые - заворачивайте в пакетик и выбрасывайте в ведро. Безусловно, мы не сможем уберечься от инфекции на 100%, но в наших силах существенно снизить риск распространения. Дальнейшее положение будет во многом зависеть от благоразумия и ответственного подхода граждан к соблюдению всех рекомендаций. Давайте будем уважать право на здоровье друг друга!

Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Тверской области

в Конаковском районе.